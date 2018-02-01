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Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

Burseya Dağı'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan YPG’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı.

İHA | 01.02.2018 - 11:05..
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Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da içinde yer aldığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Burseya Dağı'na sızmaya çalışan YPG'li teröristler yakalandı.

YAKALANAN TERÖRİSTLER AĞLADI

Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı askerler tarafından yakalanan 3 YPG’li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü.

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı ViDEO

AFRİN TEMİZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan 3 YPG’li terörist yakalandı

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