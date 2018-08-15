Burslarda Eskişehir Teknik Üniversitesi başarısı

Yapılanma sürecini hızla tamamlamaya çalışan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 8 alt başlıkta 60 doktora öğrencisine burs desteği vermeye hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu YÖK’ün öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleme kararı kapsamında, ülkemizin küresel rekabeti açısından 10 yılda ihtiyaç duyulacak

100 ALANDA 2 BİN ÖĞRENCİYE BURS

100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs verilmesi hedeflendi. İlk çağrının yapıldığı 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminden bu yana 4 çağrı yapıldı ve ilk 3 çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrenciye ayda 2 bin TL burs verildi.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında 2018 - 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi YÖK tarafından uygun bulundu.

8 FARKLI ALANDA YÖK BURSU VERİLECEK

Eskişehir Teknik Üniversitesinin 8 alt başlıkta, 60 doktora öğrencisine burs desteği vermeye hak kazanarak büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü tedviren yürüten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Teknik Üniversitesinin 2018 - 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için burs kontenjanlarını alt alanlara göre şöyle açıkladı: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 8, Mimarlık 7, İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi) 7, İklim Değişikliği 10, Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi) 7, Polimer Bilimi ve Teknolojisi 7, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler 7 ve Sensör Teknolojileri 7.

Prof. Dr. Naci Gündoğan, 100/2000 YÖK Doktora Bursu başvuru koşullarının ve sürecinin Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından takip edileceğini ve 14 Eylül’e kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için tarih ve koşulların, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) resmî internet sayfasındaki “duyurular” kısmından ilan edileceğini belirtti.



