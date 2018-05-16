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Buse Terim: Hayatımın en güzel imzasını atmışım

4 yıllık evli olan Buse Terim, sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 10:08..
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 15 Mayıs 2014'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 2016 yılında kızları Nil'i, geçtiğimiz nisan ayında ise ikinci bebekleri Naz'ı kucaklarına aldı.

"EN GÜZEL İMZA, EN DOĞRU KARAR"

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftten Buse Terim, sosyal medya hesabında yıl dönümü mesajı yayınladı: "15 Mayıs 2014.. Hayatımın en güzel imzası, en doğru kararı.. İyi ki sen, iyi ki sen, iyi ki sen❤️ Şükürler olsun sana binlerce kez.. Nice seneler bizim olsun kocam, el ele, omuz omuza, evlatlarımızla, bir ömür boyu.."

Buse Terim: Hayatımın en güzel imzasını atmışım

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