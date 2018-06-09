Büşra Develi ve Burak Deniz aşkı bitti

Genç ve güzel oyuncu Büşra Develi ve yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz'in uzun süredir devam eden ilişkisi geçtiğimiz günlerde son buldu.

SET EKİBİYLE YEMEK OLAY OLDU

Dizisi sezon finali yapan Deniz, set ekibiyle akşam yemeği yemiş, ardından da sezon finali anısına düzenlenen partiye katılmıştı. Bu etkinliğin akabinde, sevgililer arasında bir gerginlik yaşandığı ve bunun kıskançlık temelli olduğu iddia edildi.

BÜŞRA FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Büşra Develi, Instagram hesabından Deniz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırırken Deniz'den henüz böyle bir hamle gelmedi.





HAYRANLARI ÇOK DAHA ÜZGÜN

İlişkiler başlar, biter, terkrar başlar, belki tekrar biter. Ancak bu ilişkide ilginç olan bu ayrılığa belki de ikiliden çok hayranlarının üzülmesi. Sosyal medyada üzüntülerini dile getirenler aşka inancını kaybettiğini bile söylüyor...