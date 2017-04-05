Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesine 4 teklif

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesinde, 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ 28 milyon 835 bin lira teklif verdi.

Projenin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

14 İSTASYONDAN OLUŞAN METRO HATTI YAPILACAK

İhale Komisyonu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şamil Kayalak, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilmesi planlanan proje kapsamında Avrupa yakası TEM Hasdal Kavşağı-Anadolu Yakası TEM Çamlık Kavşağı arasında 16,5 kilometre uzunluğunda 2x2 şerit karayolu bağlantısı ile Avrupa yakası Bakırköy-İncirli-Söğütlüçeşme arasında 31 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan metro hattının yapılacağını söyledi.

Projenin ihalesinin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı alınmasının ardından gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade eden Kayalak, etüt-proje işinde kara, deniz ve Haliç sondajları, jeofizik, geoteknik ve jeolojik araştırmalar, güzergah çalışmaları, ön projeler ile ön ve nihai fizibilite etütlerinin yaptırılacağını bildirdi.

YAKLAŞIK MALİYETİ 36 MİLYON LİRA

Kayalak, projenin söz konusu hizmetlerinin yaklaşık maliyetinin 36 milyon 591 bin 134,32 lira olduğunu belirterek, ihalede 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA'nın 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığının 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığının 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ'nin 28 milyon 835 bin lira teklif verdiğini kaydetti.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kayalak, teknik ve mali açıdan puanlamaları ve değerlendirmelerin ardından ihale sonucunun açıklanacağını belirtti. İhale komisyonu firmaların dosyalarını incelemek üzere çalışmalarına başladı.