Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

17. yüzyıl dolaylarında Eminönü Mercan'a Kösem Sultan tarafından yaptırılan Büyük Valide Han'ın kubbesi büyük zarar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "çatıya çıkmak yasak" uyarılarına rağmen, tarihi yapıyı umursamayanlar, fotoğraf paylaşım sitelerinde paylaşım yapabilmek için kubbenin tepesine çıkıyor istediği gibi zıplıyor, fotoğraf çektiriyor.

İstanbul Boğazı'na hakim tepede bulunan, Instagram'a fotoğraf atma meraklılarının uğrak yeri olan tarihi Büyük Valide Han'ın kubbelerinin bazılarında çökmeler şimdiden başladı. Kubbelerde, büyük delikler oluştu.