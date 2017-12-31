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Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Eminönü Mercan'da bulunan Büyük Valide Han'ın kubbesi, fotoğraf çektirmek için zıplayanlar yüzünden çöktü.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 12:01..
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Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

17. yüzyıl dolaylarında Eminönü Mercan'a Kösem Sultan tarafından yaptırılan Büyük Valide Han'ın kubbesi büyük zarar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "çatıya çıkmak yasak" uyarılarına rağmen, tarihi yapıyı umursamayanlar, fotoğraf paylaşım sitelerinde paylaşım yapabilmek için kubbenin tepesine çıkıyor istediği gibi zıplıyor, fotoğraf çektiriyor.

İstanbul Boğazı'na hakim tepede bulunan, Instagram'a fotoğraf atma meraklılarının uğrak yeri olan tarihi Büyük Valide Han'ın kubbelerinin bazılarında çökmeler şimdiden başladı. Kubbelerde, büyük delikler oluştu.

Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

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