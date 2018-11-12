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İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde tapu yolsuzluğuna yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 09:38..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir radyo frekansından yapılan çağrı ile “Kimliğini getir tapuyu götür” sloganı ile dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

8 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan tespitlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bu sabah İstanbul başta olmak üzere 8 kentte eş zamanlı operasyon başlattı.

ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Örgüt kurma, yönetme, üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik gibi pek çok suçtan yürütülen soruşturmada, bir radyo frekansından yapılan “Kimliğini getir tapuyu götür” sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik operasyonlarda çok sayıda şebeke üyelerinin yakalandığı bildirildi. Operasyonların hala devam ettiği, yakalama ve arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

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