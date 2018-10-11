Büyükçekmece'deki 130 dönümlük arazi artık Galatasaray'ın

Büyükçekmece Belediyesinde düzenlenen törene, belediye başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve genel sekreter İlber Aydemir katıldı.

YER TESLİMİ YAPILACAK

Törende açıklamalarda bulunan Hasan Akgün, "Daha önce Galatasaray Kulübü'ne tahsis ettiğimiz arazi ile ilgili yeni bir işlem ve yer teslimi yapacağız. Çevresiyle 130 dönümü bulacak alanda Galatasaray Kulübü, altyapıda bir sporcu fabrikası gibi çalıştırılabilecek tesisler dizisi yapmak için çalışmalarını mutlaka başlatacaktır." diye konuştu.

Akgün, diğer kulüplerden gelecek projelere açık olduklarını aktararak, "Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere, eğer başka kulüpler de ciddi şekilde spor adına bir şey yapmak için bizden yer isterse, iş birliği yapabiliriz. Ciddi proje getirebilecek kulüplerimizle spor adına yapılacak çalışmaları değerlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Galatasaray'ın Büyükçekmece'deki Atatürk Spor Kompleksi'ni de kullanabileceğini vurgulayan başkan Akgün, "Bu alana yapacağı tesisleri Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi de destekleyecek konumda. 26 bin kişi kapasiteli, FIFA standartlarındaki kompleksi Galatasaray Kulübü kullanabilecek. İhtiyaç duyulduğu takdirde Büyükçekmece Stadı'nın yeniden elden geçirilmesi konusunda iş birliğine hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Hasan Akgün, arazinin 2009'da Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde de tahsis edildiğini hatırlatarak, "O zaman olgunlaşmamıştı. Bana göre Adnan Polat başkanın zamanında bu atak yapılarak, alanın başka bir yere tahsisinin önü kesildi ve büyük hizmet oldu. Sayın Adnan Polat bizden bu alanı talep etmemiş, biz de Galatasaray'a tahsis etmemiş olsaydık, bu yer büyük ihtimalle trafik eğitim pisti olacaktı." değerlendirmesinde bulundu. Akgün, tahsis süresinin 30 yıl olduğunu sözlerine ekledi.

"ARAZİYİ CANLANDIRACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tahsisi yapılan araziyi, Türk sporunun altyapısı için değerlendirmeyi düşündüklerini söyledi. Arazinin uzun vadede Galatasaray'a yarar sağlayacağını aktaran Cengiz, "Hasan Başkanıma, Büyükçekmece Belediyesi meclis üyelerine ve halkına, camiam, Türk sporu adına teşekkür ederim. Biz, 126 dönümlük araziyi canlandıracağız. Türk sporunun altyapısı için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Camiamız Riva ve Florya'nın üzerinde yeni oluşumlar yapıyor. Aktifimizden çıktığı için yeni aktifler mücadelesindeyiz. Mülk kazanımı olmasa bile kullanım kazanımı. Galatasaray'a uzun vadede çok katkı sağlayacaktır. Bunun üzerinde altyapı için gerekli yatırımlar kulübümüz tarafından, belediyemizin de desteğiyle yapılacaktır."





"PROJELENDİRECEĞİZ"

Arazinin hangi branşlar için değerlendirileceğini henüz kararlaştırmadıklarını aktaran Cengiz, "Elimizde Kalamış, Florya'da 20 dönüm spor genel müdürlüğünden kalan bölüm, Taç Spor Tesisleri'nin kullanım hakkı ve Galatasaray Adası kaldı. Spor salonu, Taç Spor ve burası için düşüncelerimiz var. 13 spor dalında faaliyet gösteriyoruz. Nihai hedef Türk sporuna hizmet. Henüz hangi branşa yönelik olacağı belli değil. Bunu projelendireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükçekmece'de 2 ay önce Şampiyonlar Anıtı'na Galatasaray bayrağı çektiklerini de hatırlatan Mustafa Cengiz, "İnşallah gelecek haziran ayından tekrar bayrağı göndere çekeriz." diyerek sözlerini tamamladı.