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Büyükelçi suikastıyla ilgili 6 kişi serbest bırakıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest bırakıldı.

22.12.2016 - 08:54
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Büyükelçi suikastıyla ilgili 6 kişi serbest bırakıldı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da bir sergi açılışı sırasında Mert Altıntaş tarafından sırtından vurularak öldürülmüştü.

SÖKE'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ailesi ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın’daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke’de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu,  gözaltına alındığı bildirilmişti.

Büyükelçi suikastıyla ilgili 6 kişi serbest bırakıldı

HEPSİ SERBEST KALDI

Daha sonra kimliği açıklanmayan iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan tüm isimlerin Altıntaş’ın yakını olduğu ortaya çıkarken, hepsinin serbest bırakıldığı belirtildi.


Büyükelçi suikastıyla ilgili 6 kişi serbest bırakıldı

Büyükelçi suikastıyla ilgili 6 kişi serbest bırakıldı

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