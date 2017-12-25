Buzulların erimesi ABD felaketini yayacak

ABD'nin yıllar önce Grönland'da kurduğu nükleer üssün, küresel ısınma yüzünden buzların erimesiyle ortaya çıkacağı ve tonlarca zehirli maddenin denize salınacağı uyarısı yapıldı. Amerikan ve İngiliz medyasındaki haberlerde, ABD'nin Buz Solucanı Projesi kapsamında 1959'da Kuzey Kutbu'ndaki Grönland Adası'nda buz yüzeyinin altına inşa ettiği Yüzyıl Kampı'nın 75 yıl içinde eriyebileceği belirtildi.

ABD'NİN ATOM KENTİ

Nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin buzulların altından ateşlenmesiyle ilgili denemeler yapmak üzere kurulan Yüzyıl Kampı, yeraltında tam teşeküllü bir kent boyutunda olduğundan 'atomik kent' adıyla da anılıyordu. 1967'de kapatılan üsten nükleer reaktör götürüldü, ancak her türlü zehirli atık geride bırakıldı.

REAKTÖR GİTTİ ATIKLARI KALDI

ABD ordusu, lağımlardan, organik kirleticilerden, dizel yakıtttan ve reaktörden kalan radyolojik atığı üste bıraktığında, bunların hepsinin güvenli şekilde buzulların altında kalacağını, asla günışığına çıkmayacağını düşünüyordu.

Ama 2016'da yapılaan bir araştırmayla Kuzey Kutbu'nda küresel ısınmanın inanılmaz bir hızda yaşandığını saptayıp, üssün 2090'larda yeryüzüne çıkacağını öngördü. Bu da tonlarca kanserojen zehirli atığın denize karışması anlamına geliyor. Olası felaketi önlemek içinse ABD ve ABD'ye Grönland'da üs kurma izni veren Danimarka'nın devreye girmesi gerekiyor.

SOVYETLER DE FÜZE YERLEŞTİRMİŞTİ

Soğuk Savaş'ın gizli çalışmalarının en önemli kanıtlarından bazılarını içeren yeraltındaki 'atomik kentte' 4000 kilometre uzunluğunda tüneller ağı bulunduğu ve o dönem buralara SSCB'ye karşı kullanılmak üzere 600 balistik füze yerleştirildiği söyleniyor.