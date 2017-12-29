ByLock KHK'sı çıkarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi.

GÖREVE İADE EDİLECEKLER

Mağdurlara özel Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacak. Buna göre, tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler KHK ile görevlerine iade edilecek.

KHK'nın yayınlanmasının ardından başvuruların hemen alınmaya başlanacağı bildirildi. Başvuruların alınmasının ardından mesleğe dönüş yolu açılacak.

Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.



