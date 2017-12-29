taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.651
USD
3,7918
EURO
4,5496
ALTIN
158,06
PETR
66,2400

ByLock KHK'sı çıkarılacak

Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname, ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
ByLock KHK'sı çıkarılacak

ByLock KHK'sı çıkarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi.

GÖREVE İADE EDİLECEKLER

Mağdurlara özel Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacak. Buna göre, tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler KHK ile görevlerine iade edilecek.

KHK'nın yayınlanmasının ardından başvuruların hemen alınmaya başlanacağı bildirildi. Başvuruların alınmasının ardından mesleğe dönüş yolu açılacak.

Sadece bu uygulama ve Bylock'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak.


İlginizi Çekebilir
ByLock listesi güncellenince tahliyeler geldi
FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 201 kişi listenin güncellenmesi ve adlarının çıkarılması nedeniyle tahliye edildiler.
İstanbul'da yılbaşı önlemleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, KHK ile ilgili "Muğlaklık var" eleştirisi tepki çekmişti. Gül, eleştirilere yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Franciscus ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

317
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

110
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

142
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

118
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

76
Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM