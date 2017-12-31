ByLock mağduru 7 hakim göreve iade edilecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 cep telefonu numarası sahibinin iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğini açıklamasının ardından tahliyelere başlandı.

57 KİŞİNİN DOSYALARINA YENİDEN GÖZ GEZDİRİLECEK

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 57 kişilik listeyi mercek altına alınırken, ilgili savcılıklar da soruşturma dosyalarını yeniden açtı.

BYLOCK MAĞDURLARININ GÖREVE İADESİ

İnceleme sonunda bu isimlerden bazılarının ikinci hattında ByLock bulunduğu, bir kısmının ise diğer tespitler nedeniyle FETÖ ile iltisak kurdukları görüldü. HSK, FETÖ'nün ByLock oyununun ortaya çıkmasının ardından hakkında başka delil bulunmayan bu yargıç ve savcıların bazılarını mesleğe iade etmek üzere hazırlık yapmaya başladı.

7 İSİM AÇIĞA ALINDI

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, HSK, 7 isimle ilgili tespitte hata olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, tekrar tekrar inceleme talep etti. Söz konusu yargı mensupları, "Bizim FETÖ ile işimiz olmaz, ByLock kullanmadık. Telefonlarımız incelensin" diyerek, telefonlarını HSK Teftiş Kurulu'na teslim etti. Teknik inceleme sonucunuda telefonlarda ByLock izine rastlanmadı ancak güvenlik birimlerinden "Eminiz" beyanı geldi. Buna rağmen HSK, ihtiyatlı davrandı, 7 yargı mensubunu ihraç etmek yerine açığa aldı. Bu karar sonrası 7 isim gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

7 HAKİM GÖREVE İADE EDİLECEK

1 yıl sonra, 7 ismin de FETÖ tuzağı sonucu ByLock listelerine girdiği ortaya çıktı. Bu tespit sonrası HSK, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'un da bulunduğu 7 yargı mensubunun göreve iadesi için çalışmalara başladı.

Aksoy'a, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'cü polisleri yargıladığı sırada açığa alma kararı tebliğ edilmişti. Bu bildirim sonrası duruşmaya ara verilip başka bir hakimle yargılama devam etmişti. HSK 2. Dairesi'nin, 7 isim hakkında daha önce alınan açığa alma kararını kısa bir süre içerisinde kaldırması bekleniyor. Bu karar sonrası 7 yargıç 1 yıllık ayrılığın ardından cübbelerine yeniden kavuşacak.

MAĞDUR OLAN HAKİM VE SAVCILAR

ByLock tuzağıyla mağdur edilen hakim ve savcılar şöyle:

Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu.