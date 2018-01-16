Caddeyi çekerken cinayeti kaydetti

Bahçelievler'de yaşanan olayda, evine giden Volkan Bağış (36) arkasından gelen yüzü atkıyla kapalı olan kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Bağış'a kurşun yağdıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Bağış'ı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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