Çağatay Ulusoy'un Los Angeles’taki evi

Türkiye'deki başarısını Hollywood'a taşımak için 3 aydır ABD'de olan Çağatay Ulusoy, İstanbul'daki konforundan da vazgeçmedi.

HER ŞEY EĞİTİM İÇİN

Sabah'ta yer alan habere göre, İngilizce'nin yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan oyuncu koçu Lori Lively'den ileri oyunculuk dersi alan Ulusoy, kalacağı ev için de servet harcadı. Los Angeles'ta aylık kirası 35 bin dolarlık (yaklaşık 135 bin TL) 3 oda 1 salon havuzlu dubleks villa kiralayan ünlü oyuncu, 4 aylık kirayı da peşin ödedi. Hollywood starı olmak için büyük bir özveriyle çalışan Çağatay Ulusoy'un cebinden sadece konaklama için toplam 150 bin dolar (580 bin TL) çıktığı öğrenildi.

Ayağını yerden kesmek için de kesenin ağzını açan ünlü oyuncu, günlük 100 dolara (387 TL) Wrangler Rubicon model cip kiraladı.