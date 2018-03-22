Çağla Şıkel: Dört çocuk istiyorum

Magazin programıyla ekranlara dönemeye hazırlanan Çağla Şıkel, samimi açıklamalarda bulundu.

"DÖRT ÇOCUK İSTİYORUM"

Dört çocuk istediğini söyleyen Şıkel, “Hayatımda kimse yok. Biri olsun diye çabam da yok.

Doğum yapan kadınların belirli dönemlerde çocuk istiyorum o duygular artıyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Allah tarafından verilmiş sonuçta. Gerçi ben çocuk sevdiğim için her dönem istiyorum. Şükürler olsun ki iki tane aslan gibi evladım var. Olmasa da olur, olursa da güzel olur” dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Manken, “Kaç çocuk isterdiniz?” sorusuna ise, “Dört tane olsun isterim” yanıtını verdi. Boşandıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini de sözlerine ekleyen Şıkel, “Şimdiye kadar öyle bir aday olmadı. O yüzden çocuk yapmam imkansız. Bu konuyla alakalı Allah büyük. Hayatımda biri olsun diye çabam da yok” şeklinde konuştu.

Şıkel’in Emre Altuğ’la evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var.