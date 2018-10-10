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Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

Çağla Şıkel hakkında "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 07:57..
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Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, programda, "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla program sunucusu Şıkel hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

Topçi, yaptığı açıklamada, söz konusu televizyon programında Çağla Şıkel'in engellilere yönelik onur kırıcı ve hakaret içerikli kelimeler kullandığını ileri sürdü.

"BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Türkiye'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, engelliler adına şahıs olarak suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kendisi Türkiye'ye mal olmuş birisi. Şimdi biz toplumda engellilerin psikolojisini düzeltmeye çalışırken Çağla hanımın çıkıp da programında engellilere yönelik 'körler, sağırlar birbirini ağırlar' sözlerini kullanması gerçekten bizi çok rahatsız etti. Engellilerin engelini ön plana çıkarmak, bunları kullanmak gerçekten çok yanlış ve rahatsız edici. Kendisinden de tüm Türkiye'nin önünde engellilerden özür dilemesini bekliyoruz."

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