Çağla Şıkel'den vergi kaçırma açıklaması

Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Çağla Şıkel bir açıklama yaparak, muhasebecisini suçladı:

"SUÇ MUHASEBECİMİN"

"Değerli basın mensubu, Bu gün basında çıkan ve sahte belge kullanma yoluyla vergi kaçırdığıma ilişkin haberle üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti doğmuştur. Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim.

Ancak eski muhasebecim Erdal DOĞAN haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Benim bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim olmuştur. Muhasebecimin fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği Vergi Müfettişleri tarafından da İnceleme Raporları ile tespit olunmuş ve bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Defterlerimde yapılan incelemelerde, muhasebecinin yaptığı bu fiil dışında hiçbir usulsüzlüğe veya eksik vergi bildirimine rastlanılmamıştır. Ancak benim mükellef olmam dolayısıyla usul hukuku gereği cezalı vergi tarhiyatları bana yapılmış ve ceza davası benim aleyhime açılmıştır. Cezalı vergi tarhiyatları aleyhine İstanbul Vergi Mahkemeleri nezdinde Avukatlarım tarafından iptal davaları açılmıştır. Ceza davasında ise gerekli savunma Avukatlarım tarafından yapılacaktır. Vergi Usul Kanununa göre ancak fiili işleyen cezalandırılabilir. Bu fiil de benim bilgim dışında işlenmiştir ve tarafımdan suç işleme kasdı bulunmamaktadır. Bu nedenle ceza davasının da beraatle sonuçlanacağı inancındayım.

"VİCDANIM RAHAT"

Zaten adalet sistemimizde suç işleme kası olmayan ve bir suç işlendiğinden haberi bile olmayan bir kişinin cezalandırılması düşünülemez. Bu nedenle vicdanen rahatım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafıma düşecek vergi borçlarının eksiksiz ve zamanında yerine getirileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gerek vergi gerek ceza davalarındaki gelişmeler siz basın mensuplarına ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımla, Çağla ŞIKEL