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Ordu'da çağman mantarı için ayılarla yarışılıyor

Ordu’nun ormanlarında ağaç gövdesinde yetişen ve çok lezzetli olduğu belirtilen mantarları toplamak isteyenler ayı ile yarışıyor.

İHA | 16.05.2018 - 09:05..
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Mantarın lezzetini bilenler, ayı korkusuna ve ormanın zorluğuna aldırış etmeden ormanda mantar arıyor. Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda yılın Mayıs ayı içerisinde metrelerce yüksekliğindeki ağaçları gövdesinde kendiliğinden yetişen çağman isimli mantarları toplamak için adeta ayılar ile yarışıyor.

İlk görenin topladığı mantarlar 5 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor.

Ordu'da çağman mantarı için ayılarla yarışılıyor

ÖZEL BİR TÜR

Çambaşı Yaylası sakinlerinden Serdar Şimşek, sadece Mayıs ayı içerisinde yetişen çağman isimli mantarın çok özel bir mantar türü olduğunu söyledi.

"AYILAR DA ÇOK SEVİYOR"

Mantarların ağaçların gövdesinde kendiliğinden yetiştiğini belirten Şimşek, “Çağman mantarının avcılığı toplaması çok zordur. Orman içinde metrelerce yüksekliğindeki ağaçların gövdesinde kendiliğinden ortaya çıkan mantarları bizlerin sevdiği kadar ayılar da çok sever. Bu mantarlar çıkmaya başladığında bizler ve ayılar arasında adeta mantar toplama yarışı olur" dedi.

Ordu'da çağman mantarı için ayılarla yarışılıyor

Çağman mantarının her ağaçta yetişmediğini ifade eden Şimşek, “Bu mantar bazı yıllarda her bir ağaçta 15-20 tanesi bir arada oluyor. Tam büyüklüğe ulaşan çağman mantarı 5 kilo ağırlığa kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Şimşek, çağman mantarının kokusunun ve lezzetinin çok özel olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu'da çağman mantarı için ayılarla yarışılıyor

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