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Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de park halindeki bir otomobil içerisinde çakmak gazı patlarken, gazı kokladıkları iddia edilen 3 kişi hafif yaralandı.

İHA | 23.09.2018 - 07:43..
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Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak’ta park halinde bulunan otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç, iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti.

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

ÇAKMAĞI ATEŞLEYİNCE PATLADI

Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler’de araçta çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı VİDEO

Çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

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