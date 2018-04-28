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Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

Ordu Ünye'de 4 yaşındaki Muhammet G. evde yalnız olduğu sırada çakmakla oynarken yangın çıkardı.

DHA | 28.04.2018 - 16:08..
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Bir annenin ihmali sonucu evde yalnız bıraktığı çocuğu az kalsın faciaya neden oluyordu.

YALNIZ KALAN ÇOCUK ÇAKMAKLA OYNAMAYA BAŞLADI

Ordu Ünye'nin Kaledere Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet G., annesinin diğer diğer çocuklarını parka götürdüğü sırada evde bulduğu çakmakla oynamaya başladı.

Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

ÇOCUK KURTULDU, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sünger yatağın üzerinde oynayan çocuk, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Çocuk alevleri görünce evden çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı



Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

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