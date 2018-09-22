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Çako motosiklete saklanmış esrarı buldu

Denizli'de okulların açılmasıyla birlikte lise ve ortaokul önlerinde denetim yapan polis ekipleri narkotik köpeği Çako'nun tepki verdiği motosiklette esrar yakaladı.

DHA | 22.09.2018 - 19:30..
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Denizli İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Narkotik Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki lise ve ortaokul önlerinde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde, narkotik köpeği 'Çako' da kullanıldı.

MOTOSİKLETTE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, denetim sırasında okul önlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli bulunan araçlar, titizlikle arandı. Polisin durdurduğu bir motosiklete narkotik köpeği 'Çako'nun tepki vermesi üzerine arama yapan polis, koltukla yakıt deposu arasına gizlenmiş, bir miktar kubar esrar buldu. Motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Denetimde 338 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 115 araç ve metruk binaların kontrol edildiği kaydedildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullandığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı, üzerinden 6 gram esrar çıktığı öğrenildi.

Çako motosiklete saklanmış esrarı buldu



Çako motosiklete saklanmış esrarı buldu



Çako motosiklete saklanmış esrarı buldu

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