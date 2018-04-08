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Çaldığı 20 bin liralık malı 2 bin liraya sattı

Adana’da, bir iş yerinden 20 bin TL değerinde sigara ve içki çalan 2 hırsızdan biri güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanırken, diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA | 08.04.2018 - 08:57..
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Adana’da, geçen 6 Nisan gecesi Toros Mahallesi 78004 Sokak’ta, Özcan Aydın adlı dükkan sahibi, akşam saatlerinde dükkanını kilitleyip gitti.

Sabah saatlerinde ise iş yerine geldiğinde dükkanının kepenklerinin kesilip içeriden 10 bin TL değerinde sigara ve 10 bin TL değerinde içki çalındığını gördü. Bunun üzerine Özcan, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurdu.

Çaldığı 20 bin liralık malı 2 bin liraya sattı VİDEO

Evinde gözaltına alınan Hasan K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kameradan hırsızlardan birinin Hasan K. (22) olduğunu tespit etti.

"BİR DAHA TANIMAYACAĞIM BİRİNE SATTIM"

Zanlının, sorgusunda, “Çaldık evet ama görsem bir daha tanımayacağım birine gidip 2 bin TL karşılığında sattım.” dediği öğrenildi.

Diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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