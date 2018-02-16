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Çaldığı bebek arabasını hurdacıya 10 liraya sattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bebek arabası çaldığı gerekçesiyle yakalanan şahıs, sorgusunda bebek arabasını hurdacıya 10 TL’ye sattığını söyledi.

İHA | 16.02.2018 - 15:45..
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Olay, Antalya'nın Yukarı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın giriş kat merdiven boşluğunda bulunan bebek arabasının çalınması olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ü.S.’yi yakaladı.

HURDACIDAN GERİ ALINDI

Ü.S. emniyetteki sorgusunda çaldığı bebek arabasını kağıt toplayan hurdacılara 10 TL’ye sattığını belirtmesi üzerine bebek arabası hurdacıdan alınarak sahibine teslim edildi.

Çaldığı bebek arabasını hurdacıya 10 liraya sattı

TUTUKLANDI

Ü.S.’nin GBT sorgusunda görevli memura direnme suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edilirken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.

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