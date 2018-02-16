Çaldığı bebek arabasını hurdacıya 10 liraya sattı

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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

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HDP'liler Öcalan için toplanacaktı, polis engelledi

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Diyarbakırlı çocuklar: Neden korkacağız devlet yanımızda

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1 Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti İlkadım ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Esmer, küfür ettiği iddiasıyla bir esnafın kendisini darbetmesi sonucunda gözyaşlarına hakim olamadı.

2 Yürüyemeyen tavuğuna ahşap protez yaptı Nevşehir'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hakkı Açıkgöz, ayağı kopan bir tavuğuna kendi imkanlarıyla ahşap protez yaptı.

3 12. Ankara Kitap Fuarı başladı 12. Ankara Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere bugün açtı.

4 Brezilya'da hırsız kadını metrelerce sürükledi Sokakta yürürken kapkaççının hedefi olan kadın metrelerce yerde sürüklendi. Hırsız en sonunda pes eden kadının çantasını alarak uzaklaştı.

5 Ertuğrul Kürkçü Zeytin Dalı Harekatı'nın durmasını istedi YPG'li teröristlerin köşeye sıkıştırılmasından sonra HDP'li Kürkçü, bölgeye düzenlenen harekatın derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

6 Kitap Ayracı'ndan yeni okuma listesi Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli kitaplarından oluşan okuma listemizde herkese göre kitap var.