Çaldığı televizyonları internetten satarken yakalandı

İzmir'de kış sezonu nedeniyle kapanan 55 odalı oteldeki 51 televizyon çalındı. İlçeden ayrılan otel sahibi, sezon öncesi otele döndüğünde odalarda televizyonların yerinde olmadığını fark etti.

Otel sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATACAKTI

İnternette ikinci el eşya satışı yapılan bir sitede, aynı marka ve ikinci el televizyon satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, inceleme başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

İlanın, ilçede ikinci el eşya satışı yapan M.O.C.C ve arkadaşı Osman Ş. tarafından verildiğini tespit eden ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ş, çıkarıldığı mahkemece "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı. M.O.C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

200 LİRADAN SATIYORDU

İnternet üzerinden tanesi 200 liradan satışı çıkarıldığı öğrenilen televizyonlardan 23’ünü bulan ekipler, cihazları otel sahibine teslim etti.