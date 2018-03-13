Çaldıkları kamyonetle arızalanan minibüslerini çektiler

Geçen 7 Ocak'ta Yeni Mahalle Bilgi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, 41 LH 848 plakalı kamyoneti çalarak kaçtı. Kamyonetinin çalındığını fark eden H.Y., polis ekiplerine haber verdi.

HALATLA BAĞLAYIP GÖTÜRDÜLER

Bölgedeki mobese kameraları kayıtlarını inceleyen polis, çalınan aracın yanında bulunan minibüsün önünde halatla uğraşan 2 kişi olduğu belirlendi. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, Çamlıca gişeleri üzerinde, çalınan kamyonetin minibüsle halata bağlı götürüldüğünü tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Minibüsün plakasını Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla eşleştiren polis ekipleri, ruhsat sahibini buldu.

Ruhsat sahibi, aracını 2 yıl önce A.C.'ye sattığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro ekipleri, adresini belirledikleri A.C.'yi Yenidoğan'da düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Polis merkezine getirilen A.C., suçunu itiraf ederek A.D. ile kamyoneti düz kontak yapıp çalmaya çalıştıklarını, fakat bunu başaramayınca halat yardımıyla kendi minibüslerine bağlayarak kaçırmaya çalıştıklarını söyledi.

A.C., kaçtıkları sırada kendi minibüslerinin arızalandığını belirterek, bu sırada çaldıkları kamyoneti çalıştırmayı başardıklarını belirtti. A.C., kendi araçlarını kamyonetle çekerek bölgeden uzaklaştıklarını itiraf etti.