taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48695
Euro
6.1816
Altın
1207.4785
Borsa
92888.45
Gram Altın
212.942

Çalı süpürgesiyle büyü bozarak vatandaşı çarpıyor

Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.

AA | 12.11.2018 - 12:28..
  1. Haberler
  2. Gündem

Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı. Çalı süpürgesini karı kocanın üzerine sürterek paralarını aldı.

ÜFÜRÜKÇÜNÜN OTOPARK SEANSI

Balıkesir’de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi’ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.

Çalı süpürgesiyle büyü bozarak vatandaşı çarpıyor

Çalı süpürgesiyle büyü bozarak vatandaşı çarpıyor ViDEO

SÜPÜRGEYLE CİN ÇIKARDI

Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 TL karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi. Kameralara yansıyan o anlarda ise şüpheli şahsın süpürgeye su dökerek karı koca çiftin üzerinde gezdirdiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahıslara kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

208
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

100
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

24
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

37
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

79
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM