Kaliforniya'da yangın felaketi giderek büyüyor

Yangın Los Angeles'ın Bel Air bölgesine sıçradı. Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yandı, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Bel Air'deki bazı evlerden duman yükseldiği görüldü.

Kaliforniya'da yangın- FOTO GALERİ

FACİA UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

200 bin kişinin tahliye edildiği korkunç facia için yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının tahrip ettiği alanlardan görüntüler geliyor. Bu görüntülerden en çarpıcı olanı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen bir kare oldu.

Kilometrelerce yükseklikteki istasyondan çekilen bu görüntüde, devasa boyuttaki bir alanın yanarak kül olduğu açıkça görülebiliyor.

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HOLLYWOOD TEHLİKEDE

Öte yandan Hollywood bölgesine doğru ilerleyen alevler, dizi sektörünü de vurdu. Bölgede çekimi yapılan, aralarında "Westworld" dizisinin de bulunduğu bazı yapımlara yangın nedeniyle ara verildi.

Los Angeles'ın doğusundaki San Bernardino bölgesindeki yangında 2 kişi yaralanmıştı.