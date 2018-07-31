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Kaliforniya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti genelinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor.

AA | 31.07.2018 - 16:52..
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Eyaletin kuzeyindeki Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.

YÜZDE 23'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, 23 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık 420 kilometrekarelik alanı etkileyen bu yangının ancak yüzde 23'ünde kontrolün sağlandığını belirtti.

Kaliforniya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyaletin kuzeyinde geçen haftadan bu yana yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği bildirilirken, Shasta bölgesinde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle, 10 bin kişinin evlerine dönmesine izin verildiği ancak 27 bin kişinin hala evlerinden uzakta olduğu kaydedildi.

818 EV YANDI

Kaliforniya İtfaiyesi sözcüsü Scott McLean, Shasta bölgesindeki 8 kişinin ölümüne neden olan yangında, 818 evin yandığını, 165 evin hasar gördüğünü bildirdi.

12 BİN İTFAİYECİ GÖREVDE

Bunun yanında, Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda da yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 275 kilometrekare alanı etkileyen söz konusu çifte yangında 7 evin yandığını belirtti.

Yön değiştiren rüzgarlar ve kuraklık nedeniyle büyüyen yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyeci katılıyor.

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