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Çalınan evlilik yüzükleri genç çifte teslim edildi

Tokat’ta Turhal ilçesine bağlı Kızkaya köyünde yaşayan genç çiftin yatak odasına girerek evlilik yüzüklerini çalan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA | 31.01.2018 - 16:08..
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Geçtiğimiz hafta Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kızkaya köyünde ikamet eden A.S.’nin evine giren hırsızlar, yatak odasında çekmecede bulunan evlilik yüzüklerini çalarak ortadan kayboldu.

Genç çifte ait evlilik yüzüklerinin çalındığının kendilerine bildirilmesi sonrasında harekete geçen Jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonrasında yüzüklerin E.Ç. ve T.S. isimli şüphelilerde olduğunu tespit etti.

JANDARMA TESLİM ETTİ

Yakalanan şahısların üzerinde yapılan arama sonrasında bulunan 2 yüzüğe de el konulurken, şüphelilerin jandarma sorgusunda hırsızlığı işlediklerini itiraf ettikleri bilgisine ulaşıldı. Bulunan yüzükler genç çifte teslim edildi.

Çalınan evlilik yüzükleri genç çifte teslim edildi

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