Çalınan traktöre ağlayan Ayşe teyzeyi polis güldürdü

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mehmet Türksen ile annesi Ayşe Türksen'in oturduğu evin önünde bulunan traktörün üzerindeki anahtarı gören şüpheli, sokak lambalarının yanmamasını fırsat bilerek traktörü çalıştırıp kaçtı. Traktörün çalındığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalınan traktör, Şirintepe Mahallesi'nde olaydan iki gün sonra bulundu.

"ÇALINACAĞINI BİLMİYORDUM"

Geçimini çiftçilikle sağlayan Mehmet Türksen, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Motor arka taraftaydı, anahtar üzerindeydi. Biz makine için ilaç yaptık, tamir yaptık, çalıştırdık. Anahtarı üstünde bırakmışız, ben buradan malzemeleri koydum ve eve çıktım. Evde baktım anahtar yok. Aşağı indim traktörü yapan tamircinin yanına gidip anahtarı sordum ‘Yok bende değil’ dedi. Daha sonra eve çıktım. Benim anahtar burada mı diye sordum yok dediler. Evden yine indim, bodrumlara baktım yine yok. Daha sonra motorun altına bakım orada da yoktu. Ardından yine eve çıktım yedek anahtarı vardı. Yedek anahtarı buldum geldim, çalıştırdım sonra eve çıktım. Ben çalınacağını bilmiyordum.”





"MEHMET'İMİN BİR DEĞNEĞİ VARDI, O DA KIRILDI"

Mehmet Türksen’in 87 yaşındaki annesi Ayşe Türksen ise motorun çalınması sonrasında olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. “Mehmetimin bir değneği vardı o da kırıldı" diyen anne Türksen, "Motorunu aldılar götürdüler. Oğlum anahtarı bulamayınca bana geldi anahtarı sordu yok dedim. Ben yerinde bırakmışsındır oğlum dedim. Gelmiş bakmış anahtarı bulamamış akşam saat 7 idi çalınmış motor. Bana hasta diye haber vermediler. Ben sabahleyin duydum. Bu bir değnekti binerdi, giderdi, gelirdi, her şeyi getirirdi bana verirdi. Değnek kırıldı, değneği kırdılar işte. Oğlum şimdi değneksiz kaldı” şeklinde konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN, ÖMRÜNÜZE VERSİN"

Aracın çalındığı gün üzüntüden gözyaşı döken anne Ayşe Türksen, yapılan araştırmalar sonucu polis ekiplerinin traktörü bulduğunu öğrenmesiyle bu kez de mutluluk gözyaşları döktü, yaşadığı sevinci anlatan anne Türksen, “Traktör bulundu, körün elinde bir değnek dedim, onu da kırdılar dedim. Bulanlardan Allah razı olsun, Allah ömrünüze versin. Mutluyum, mutlu olmaz mıyım. Bununla her şeyi getiriyoruz. Allah sağlık versin oğlanlarıma” diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR DAHA ANAHTARI UNUTMAM"

Traktörünün bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan Mehmet Türksen ise “Polislerin yanına karakola gittik. Orada ifade verdik. Bu hırsız bulunsun diye. Traktör Şirintepe Mahallesi Erdenay Sokakta bulundu çalan şahıs oraya bırakmış. Polis aradı, Mehmet amca gel dedi. Anahtarı bundan sonra inşallah unutmam. Zaten ben eskiden de unutuyordum da 10-15 gün burada bekliyordu, ben çalıştıracağım zaman evi arıyordum yok. Buraya geliyordum traktörün üstünde çıkıyordu. Çok mutluyum, helal parayla kazandım gelir bu dedim” dedi.