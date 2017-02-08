Çalıntı otoları sarıya boyatıp taksiye çevirdi

Yenibosna'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları taksinin çalıntı olduğunu ve ikiz plaka kullandığını tespit ederek aracı trafikten men etti. Taksi şoförünün ifadesini alan polis, taksiyi Murat P.'den kiralayarak çalıştırdığını söylemesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ BAŞKA BİR TAKSİDE YAKALANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, Küçükçekmece'de dün yapılan operasyonda, Silivri'den 17 Kasım 2016'da çalınan ve sarıya boyatılıp taksiye dönüştürülerek ikiz plaka kullanılan araçta yakalandı.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ TAKSİ PLAKALARINI KOPYALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin çalıntı otomobilleri, Anadolu Yakası'ndaki taksi plakalarını kopyalayarak Avrupa Yakası'nda kiraladığı belirlendi. Murat P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BENİM PLAKAMIN AYNISINI ARKADAŞLARIM TRAFİKTE GÖRMÜŞ"

Öte yandan, taksisinin plakası kopyalanan mağdur Tuncay K. "Benim taksi plakamın aynısını arkadaşlarım trafikte görmüş. Konuyla ilgili karakola başvuruda bulundum. Bana 2 yıl önce plakaya kesilen cezalar geldi. Ben şüpheliden davacıyım. Suç duyurusunda bulunacağım." dedi.