taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.610
USD
3,9380
EURO
4,7041
ALTIN
163,60
PETR
63,5100

2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

2017 yılının sonuna yaklaşılırken çalışanlar tatil planlarını yapmaya başladı.

Özel Haber | 27.11.2017 - 12:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

2018 yılına girmemize günler kala tatil planları yapılmaya başlandı. Hesaplamalara göre hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 116 gün tatil olacak. Sadece resmi tatiller hesaplandığında ise 30 ekstra tatil günü çalışanları bekliyor.

2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

YENİ YIL 3 GÜN TATİLLE BAŞLIYOR

2018'in ilk tatili Yılbaşı ile başlayacak. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.

Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline Pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.

Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.

2018 yılında 116 gün tatil yapılacak

RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL

15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.

Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.

EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI

2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak. Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yine Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.

Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Van'da FETÖ'den aranan şüpheli, Aydın'da yakalandı
Van'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Emre Yunus Ç. Aydın'ın İncirliova ilçesindeki yol kontrolünde yakalandı.
Komandoların zorlu eğitim süreci
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında, Foça Jandarma Komando Okulu'nda verilen ağır ve zorlu eğitimden görüntüler yer aldı.
Adana'da Hygieia ve Eros heykeli bulundu
Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda, Hygieia ile birlikte aşk tanrısı Eros'un heykellerinin çıkarıldığını açıkladı.
Öğrenci servisi takla attı: 1'i sürücü 6 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 13 öğrenciyi taşıyan okul servisi kaza yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

160
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

273
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

28
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

81
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

21
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

37
Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM