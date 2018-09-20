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Çalıştığı bankayı 15 milyon lira dolandırdı

Antalya'da bir bankanın ticari kredilerine bakan O.T.'nin hayali kredilerle 15 milyon lirayı zimmetine geçirerek kaçtığı ortaya çıktı.

DHA | 20.09.2018 - 15:43..
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Kepez ilçesi Göksü Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi içindeki bir devlet bankasının şubesinde ticari kredilere bakan O.T., sahte belgelerle hayali kişilere 15 milyon lira kredi vermiş gibi gösterip, parayı iddiaya göre hesabına aktardı.

Bir süre önce yıllık izne ayrılan O.T., ortadan kayboldu.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde, O.T.'nin 15 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Genel müdürlük zimmetin boyutunu belirlemek üzere iki müfettiş görevlendirdi. Banka avukatları da olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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