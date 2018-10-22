Çalıştığı manavı 5 yıl boyunca soydu

İstanbul'da bulunan bir markette çalışan kadın her gün 500 ile 700 TL arasında kasadan para çaldığı ortaya çıktı.

Çaldığı paralarla önce kendine telefon alan kadın daha sonra bir ev ve araba aldı. Kızını ise özel koleje yazdırdı.

CİRONUN ARTMASINDAN FARK EDİLDİ

Her gün işe taksiyle gidip gelen kadın, tatile çıktığı sırada ciroda bir artış oldu. Tatilden döndüğünde ise ciro tekrardan düştü. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi 30 gün boyunca yaptığı takibin ardından kadının kasadan para çaldığını fark etti.

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