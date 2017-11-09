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Cam filmi nasıl sökülür

Trafikte ceza yemek istemeyen ve sanayide söküme 150 lira ücret ödemek istemeyen araç sahipleri "cam filmi nasıl sökülür?" diye araştırıyor.

09.11.2017 - 13:15
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin" yürürlüğe girmesinin ardından birçok araç sürücüsü, araçlarında bulunan cam filmlerini söktürmek için geldikleri sanayilerde yoğunluk oluşturuyor.

Yoğunluk ve ücreti fazla bulan vatandaşlarda çözümü kendileri üretiyor. Çünkü cam filmi söktürmeyen araçlara 206 TL ile 427 TL arasında ceza işlemi uygulanıyor.

İşte cam filmi sökmenin yöntemleri;

ISITMA İŞLEMİ YAPILMALI

Öncelikle cam filmi  bir fön makinesi ile ısıtılıp yumuşatma işlemi yapılır. Fön makinesi yerine buhar makinesi de tercih edilebilir. Isıtılan cam filminin kenarı bir falçata yardımıyla kesilerek, yavaş ve dikkatli bir şekilde sökülebilir.

Cam filmi nasıl sökülür

ARKA CAM DAHA ZAHMETLİDİR

Arka camda yer alan cam filmini sökmek ise daha zor bir iştir. Rezistansın zarar görmemesi için arka camda yer alan cam filmi sökülürken, ilk olarak arka cam silinmeli ve temizlenmelidir.

Eğer vaktiniz varsa aracınızı uzunca bir süre güneş altına bırakarak cam filminin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Bir diğer seçenek de ön camlarda olduğu gibi fön makinesi kullanmaktır. Fön makinesiyle ısıtılan cam filmi kenarlarından tutarak sökebilirsiniz. Sökme işlemi bittikten sonra tiner ya da sabunlu suyla camları temizlemeyi unutmayınız.

Cam filmi nasıl sökülür

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