Camdan düşen kadını saçlarından tuttu

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı.

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi.

Rivayetlere göre Oak Adası’nda kimsenin bulamadığı bir hazine gizli. Akılalmaz bir sistemle hazırlanmış, dibi olmayan bu kuyunun lanetine akıl sır ermiyor.

1 Güney Kore lideri: Nobel barış ödülü Trump'a verilmeli Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile gerçekleşen barışçıl görüşmeler sonrası, adının Nobel Barış Ödülü için geçmesini yorumladı.

2 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

3 AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor 1 Mayıs'ın İstanbul'daki sembol binası olan ve pankart asmakta kullanılan AKM binası yeniden yapılmak üzere yıkılıyor.

4 Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklaması günlerce beklenmişti. Konuyla ilgili konuşan Bülent Arınç "Bana fikrimi sorar diye bekledim, olmadı." dedi.

5 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

6 Uslu: Erdoğan dışında adayları belirsiz bir yarış var ANAR Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında adayların belirsiz olduğuna vurgu yaparken, akademisyen Barış Doster de çatı adayın artık tutmayacağına dikkat çekti.