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Camdan düşen kadını saçlarından tuttu

Camları temizleyen kadın düşmek üzereyken, ev sahibi adam tarafından saçlarından yakalandı.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 11:14..
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Singapur'da Tampines kentinde bir apartmanın 2. katında temizlik yapan kadın, dengesini kaybederken düştüğü sırada ev sahibi adam saçlarından tutarak kurtarmaya çalıştı.

Camdan düşen kadını saçlarından tuttu VİDEO

SAÇLARI ELLERİNİN ARASINDAN KAYDI

Ancak kadını yeterince kuvvetli kavrayamayan adam, ağırlığa dayanamadı ve kadını boşluğa bıraktı.

Adam, talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak da olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi.

Yere düşen kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

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