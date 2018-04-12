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Cami kasasından koli bandıyla para çaldı

Kayseri'de, koli bandını çelik kasaya sarkıtarak yapışan paraları çalan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

AA | 12.04.2018 - 13:30..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi ve Fatih mahallelerindeki 3 camide bulunan çelik kasalardan para çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Cami kasasından koli bandıyla para çaldı

3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Kamera kayıtlarında zanlının, koli bandı ucuna ağırlık yapıştırıp çelik kasaya sarkıttığı, banda yapışan paraları çaldığı görüldü.

Kimliği belirlenen 18 yaşındaki Ömer A., kent merkezinde yakalandı.

Karıştığı 3 hırsızlık suçundan da arandığı belirlenen zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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