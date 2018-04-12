Cami kasasından koli bandıyla para çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi ve Fatih mahallelerindeki 3 camide bulunan çelik kasalardan para çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Kamera kayıtlarında zanlının, koli bandı ucuna ağırlık yapıştırıp çelik kasaya sarkıttığı, banda yapışan paraları çaldığı görüldü.
Kimliği belirlenen 18 yaşındaki Ömer A., kent merkezinde yakalandı.
Karıştığı 3 hırsızlık suçundan da arandığı belirlenen zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.