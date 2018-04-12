Cami kasasından koli bandıyla para çaldı

1 Ege Yapı’nın merakla beklenen projesi satışa çıkıyor Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesiyle, gayrimenkul sektörü öncülerinden Ege Yapı tarafından geliştirilen projenin detayları paylaşıldı.

2 İp atlayarak zayıflayın Çocukluğumuzun da vazgeçilmezi olan ip atlama kalori yakımında çok faydası var. Herhengi bir mekan gerektirmeksizin her yerde bu sporu yapabiliriz.

3 Avustralya polisinden engelli vatandaşa şiddet Melbourne’de engelli vatandaşa sokak ortasında şiddet uygulayan 4 polis, açığa alındı.

4 Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.

5 Çiğ fındığın 10 faydası İçerdiği vitamin ve minerallerle çiğ fındık, adeta bir şifa deposu.

6 Lastik üzerindeki yazılar ne anlama gelir Bir önceki yazımızda lastik etiketinin üstündeki yazıların ne anlama geldiğini paylaşmıştık. Bugün ise çok daha detaylı, lastik seçiminde karar vermenizi sağlayacak diğer detaylara yer vereceğiz.