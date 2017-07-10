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Camide oynayan çocuklar Çankaya sakinini rahatsız etti

Çankaya'da bir camii avlusunda oyun oynayan çocuklar kimliği belirsiz bir kadın tarafından tehdit edilerek korkutuldu.

10.07.2017 - 17:00
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Camide oynayan çocuklar Çankaya sakinini rahatsız etti

ENSONHABER.com/ WHATSAPP 0533 378 2000

Ankara Çankaya Birlik Mahallesi Çukurca Önder Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na gelen öğrencilerin camii bahçesinde oyun oynamasından rahatsız olan bir kadın çocukların ve imamın üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

İşte o anlar

Camide oynayan çocuklar Çankaya sakinini rahatsız etti

"İMAMSAN İMAMLIĞINI BİL"

Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerin Whatsapp ihbar hattımıza gelmesiyle İmam Orhan Karakuş ve kursa gelen iki çocuğun velisi olan Fatma Metin'e ulaştık.

İmam Karakuş, olayın son günlerde sık sık tekrar ettiğini belirterek, kadının kendisine bir takım hakaretlerde bulunduğunu "Burası senin yerin değil, devletin yeri. İmamsan imamlığını bil." gibi sözler sarfettiğini anlattı.

İMAM VE VELİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

"Benim görevim yalnızca namaz kıldırmak değil, insanlara bildiklerimi aktarmak" diyen Karakuş, çocukların oyun oynamasından rahatsız olan kimliği bilinmeyen kadının oğlunun camiye gelmesi ve Karakuş'un üzerine yürümesiyle tartışmanın büyüdüğünü belirtti.

Camide oynayan çocuklar Çankaya sakinini rahatsız ettiSadece kadın değil, oğlu da (Mavi tişörtlü) camiyi bastı

Tartışmanın ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi olan Karakuş'un yanı sıra çocukların velilerinden Fatma Metin de şikayette bulundu.

ÇOCUKLAR VE VELİLER TEDİRGİN

Veli Fatma Metin; 2 çocuğunu dini bilgiler edinmeleri ve yaz aylarında farklı bir aktivitede bulunmalarını istediği için götürdüğünü ileterek, geçtiğimiz Perşembe günü de söz konusu kadının Metin'in çocuklarının üzerine yürümesi, tehdit etmesi nedeniyle çocuklarının korktuğunu özellikle 3,5 yaşındaki kızının uyuyamadığını dile getirdi. Perşembe günü gerçekleşen tartışmada kadının Metin'e; "Şerefsiz, ahlaksız." gibi çirkin ifadelerle hakaret ettiği öğrenildi.

Öte yandan tartışmalar sırasında çocuklardan birinin korkarak caminin arka tarafına giderek saklandığı görülüyor.

Camide oynayan çocuklar Çankaya sakinini rahatsız ettiTartışma sırasında korkup caminin arkasına sığınan bir çocuk

"ANLAYAMIYORUZ"

Karakuş ve Metin, "çocuklardan rahatsız olunmasına anlam veremediklerini, burada cami yerine okul olsaydı ne yapacaklardı, çocukların oyun oynarken ses yapmasının doğal olduğunu" ifade etti.

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