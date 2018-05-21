taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,5431
EURO
5,3369
ALTIN
188,06
PETR
79,1200

Camide uyurken 2 bin 500 lirasını çaldılar

Batman'da, camide uyuyan bir kişinin pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

DHA | 21.05.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman'da yaşanan olayda, ikindi namazı öncesi camiye gelen M.A., ezan saatine kadar dinlenmek için uykuya daldı.

JİLETLE KESTİ

Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir kişi, jiletle pantolonunun arka cebini kesip, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Pantolonundaki hareketliliği hissettiğini belirten M.A., "Yorgundum, bir süre camide kestireyim dedim. Bir ara cebimde kıpırdama hissettim, elimi cebime attığımda yırtıldığını fark ettim. Ayakta gördüğüm 35-40 yaşlarında hafif sakallı ve orta boylu biri, hızla kaçtı. Camidekileri 'Hırsız var' deyip uyandırdım. Hırsız da ellerindeki ayakkabılarıyla 'Hırsız var' deyip kaçtı. Benim başıma geldi, başkalarının canı yanmasın. Meğer aynı camide benzer hırsızlık olayları yaşanmış." dedi.

M.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Camide uyurken 2 bin 500 lirasını çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hakkari'de PKK'ya darbe
Şemdinli'nin Çatalca köyü kırsalında, dün 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ayvacık'ta boğulan 6 Afgan Kırşehir'de toprağa verildi
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isterlerken boğularak can veren 7 Afgan'dan 6'sının cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.
Gri listedeki terörist öldürüldü
Tunceli’nin Ovacık'ta öldürülen teröristlerden birinin gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.
Arıcılar desteklemeden memnun değil
Arıcılara devlet tarafından destek olarak verilen kovan başına 10 lira ödeme kararı, yetersiz olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

491
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

88
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

53
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

69
Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

13
Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

231
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94