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Camide vaaz yerine uyuşturucuya karşı seminere devam

Uyuşturucuya karşı dikkat çekmek amacıyla Avcılar’da vatandaşı bilgilendirme projesi başlatıldı.

14.10.2017 - 09:20
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Uzman psikolog olan polis memuru Serkan Akbulut tarafından bin 500 kişilik cemaate Cuma namazından önce seminer verdi.

Camide vaaz yerine uyuşturucuya karşı seminere devam

Avcılar Kaymakamlığı’nın ‘Çağın Vebası’ olarak nitelendirilen uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı ‘Her Yerde Eğitim’ projesi kapsamında başta okullar olmak üzere kahve, pazar yerleri, cemevi ve camilerde sürdürülen eğitim çalışmalarına devam edildi.

Camide vaaz yerine uyuşturucuya karşı seminere devam

Merkez Camii’nde Cuma namazından önce alışılmışın dışında bu kez vaaz verilmedi. Cemaat namazdan 1 saat önce başlaması gereken vaaz yerine görevlilerin minberin yanına sehpa ve perde, projeksiyon makinesi yerleştirildiğini ve uzman bir polis memurunun seminer vermeye başladığını görünce önce şaşırdı.

Camide vaaz yerine uyuşturucuya karşı seminere devam

"ÇOCUKLARINIZI İZLEYİN"

Uzman psikolog polis memuru Serkan Akbulut, uyuşturucu ve madde bağımlılığının ciddi bir sorun haline geldiğini belirterek ailelerin çocukları ve kimlerle arkadaş olduğunu yakından izlemesi gerektiğini vurguladı. Seminerin sonunda camide bulunan ve eğitici bilgileri dinleyen ilçe Müftüsü Bekir Derin ile Kaymakam Hulusi Doğan, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile sonuç alınabilmesi için her kesimin el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Camide vaaz yerine uyuşturucuya karşı seminere devam

"TOPYEKÛN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Kaymakam Doğan, “Cemaatimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı duyarlı olmaça davet ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi yok eden bu illete karşı birlikte hareket etmeliyiz. Polisiye önlemleri arttırdık. Sadece bu yılın ilk 9 ayda 450’ye yakın şüpheli yakalandı. Ancak, sadece polisiye önlemler yetmez. Hep beraber topyekûn mücadele etmeliyiz.” dedi.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki Merkez Cahide Yılmaz Camii'nde geçen temmuz ayında ilk kez camide cuma hutbesinden önce bağımlılıklı ilgili cemaate seminer verilmişti.

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