Camiden çalınan halı ve kilimleri bulana para ödülü

Olay, dün gece saatlerinde, Artvin'in Şavşat ilçesi Tepeköy'de meydana geldi. Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depoda saklanan tarihi halı ile kilimleri çalıp, kaçtı.

EZAN OKUYACAKTI, HALILARIN OLMADIĞINI FARK ETTİ

Sabah ezan okumak için camiye gelen imam Cemil Altun, kapısının açık olduğunu gördüğü depoya girince halı ve kilimlerin yerinde olmadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, camide inceleme yapıp, parmak izi aradı. Camiye pencere camının kırılarak, girildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

''RAMAZAN AYINDA HİÇ ÇALINMAZ''

Ramazan ayında camide meydana gelen hırsızlık olayı köylüleri üzerken, Tepeköy'ün muhtarı Davut Karaaslan, tarihi özelliği olduğunu belirttiği halı ve kilimlerin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini açıkladı. Karaaslan, "Caminin halısı, kilimi çalınmaz. Hele hele de Ramazan ayında hiç çalınmaz. Olay artık adli mercilere intikal etmiştir. Umuyoruz ki failler en kısa sürede yakalanır" dedi.

''ÖZEL HALILARDI, BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ''

Tepeköy Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Karahan ise "Bu kilimler günümüz şartlarında üretilmez. Koyun yünlerinden özel hazırlanıyordu. Üzerlerinde hiçbir kimyasal madde yoktu. Boyaları ise kök boyaydı. Osmanlı'dan günümüze çeşitli motifler vardı. Ninelerimizin çok değerli hatıralarıydı. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tepeköy Camii'nin imamı Cemil Altun da hırsızlık olayının vicdana sığmayacağını belirterek, "Bunu yapanlar, bunu kendi vicdanlarına, ailelerine nasıl anlatacaklar? Bunu yapanları önce Allah’a sonra adalete havale ediyorum" dedi.