Caminin kadınlar tuvaletinde öldü

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki, Hazreti Hamza Camisi'nde meydana geldi.

Cuma namazının ardından tuvaletleri temizlemek isteyen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinde bir kapının açılmamasından şüphelendi.

Görevlinin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, kapıyı zorlayarak içeri girince Müslüm Kıraç'ı yerde yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kıraç'ın öldüğünü tespit etti.

Tuvalette 'ateş buz' olarak da bilinen metanfetamin bulan polis, uyuşturucu kullandıktan sonra öldüğü tahmin edilen Kıraç'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.









