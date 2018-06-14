Çamlı Manastırı'na büyük zarar verdiler

Cunda Adası’nın çamla kaplı en yüksek tepesinin kuzey tarafında bulunan Çamlı Manastırı’nda defineciler tarafından sürekli kaçak kazı yapıldığı ileri sürüldü. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan 1.5 dönüm arazi üzerindeki manastır, 2005 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1’inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmişti.

MANASTIRDA KAÇAK KAZILAR

Ayvalık ile yurt genelinde yakın tarih ve arkeoloji üzerine araştırmalar yapan Taylan Köken, manastırın korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, ara ara ziyaret ettiği manastırda artan kaçak kazılar nedeniyle tahribatın da büyüdüğünü söyledi.





TAHRİBAT SÜREKLİ ARTIYOR

Manastıra bir hafta içinde gerçekleştirdiği iki ziyarette kaçak kazılar nedeniyle yeni çukurlar oluştuğunu gördüğünü anlatan Taylan Köken, "Tahribat sürekli artıyor. Define arayanlar, şapel girişini ve içini bu kez çok derin bir şekilde kazmışlar. Hilti kullanılarak, 6 metre derinliğinde bir çukur açılmış. Bu durum manastıra verilen zararı gözler önüne sererken, ziyarete gelenler için de ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.