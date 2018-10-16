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Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

Çamlıca Camii'nde gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri havadan kameralar tarafından kaydedildi.

İHA | 16.10.2018 - 11:04..
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Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu incelemelerde bulunduğu Çamlıca Camii’nin çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Caminin çevre düzenlemesi havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

SON AŞAMAYA GELİNDİ

İstanbul’un en büyük camilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii’de artık son aşamalara gelindi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı caminin çevre ve peyzaj çalışmaları başladı.Çamlıca Camii’nin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ederken dışında da çalışmalar sürüyor.

Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları ViDEO

Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnşaatta gelinen son durum ve çalışmalar ise havadan görüntülendi. Yapılan çalışmalarda caminin etrafında ve bahçesinde çiçeklendirme, ağaçlandırma yapıldığı görülüyor. Caminin etrafının yapılan çalışmayla yemyeşil bir görünüme sahip olacağı görülüyor.

Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

Çamlıca Camii'nde çevre düzenleme çalışmaları görüntülendi

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