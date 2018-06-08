Çamlıca Camii’nde geri sayım başladı

6 Ağustos 2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii’nde iskelelerin büyük bir kısmının kaldırılmasıyla birlikte caminin mimari yapısı ve tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı.

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin büyük bir bölümü tamamlandı.

"ÇAMLICA CAMİİ GELENEKSEL ANLAMDA BİR KÜLLİYE OLARAK TASARLANDI"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Camlıca Camii’nin büyük bir kompleks olduğunu ve geleneksel anlamda bir külliye olarak tasarlandığına dikkat çekti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şu anda yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Külünk,"Camimizin içerisinde mihrap, minber, müezzin mahfili, kubbe yazıları ve pencere desenlerimiz bitti. Avizelerimizin ayakları takıldı önümüzdeki günlerde de avizemiz yerine yerleştirilecek. Burası sadece bir cami inşaatı değil geleneksel anlamda da bir külliye olarak tasarlandı ve yapılıyor."





63 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde plandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.