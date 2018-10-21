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Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi

Çamlıca Camii’nin inşaatında sona gelinirken, cami içine aydınlatma için üzerinde binlerce ampulun olduğu devasa bir avize koyuldu.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 09:18..
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Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi

İstanbul’un en büyük camilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii’de artık son aşamaya gelinirken, caminin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi

AVİZE YERLEŞTİRİLDİ

Peyzaj çalışmalarının da devam ettiği Çamlıca Camii ’nin iç bölümüne aydınlatma için devasa bir avize yerleştirildi. Vinç yardımıyla yerleştirilen avizede binlerce ampul bulunuyor.

Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi İZLE

Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Devasa avizenin yerleştirilmesi ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde dev avizenin vinçle yerleştirilmesi görülüyor. Öte yandan cami dışında da peyzaj çalışması devam ediyor.

Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi

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