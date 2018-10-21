İstanbul’un en büyük camilerinden biri olarak inşa edilen Çamlıca Camii’de artık son aşamaya gelinirken, caminin içerisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AVİZE YERLEŞTİRİLDİ

Peyzaj çalışmalarının da devam ettiği Çamlıca Camii ’nin iç bölümüne aydınlatma için devasa bir avize yerleştirildi. Vinç yardımıyla yerleştirilen avizede binlerce ampul bulunuyor.

Çamlıca Camii’nin devasa avizesi yerleştirildi İZLE



DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Devasa avizenin yerleştirilmesi ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde dev avizenin vinçle yerleştirilmesi görülüyor. Öte yandan cami dışında da peyzaj çalışması devam ediyor.