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Çamlıca Camisi'ne 'nanoteknolojik' hat

Çamlıca Camisi'nde, nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten hazırlanan hatla da cami mimarisinde bir ilke imza atıldı.

15.10.2017 - 10:54
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İstanbul'un yeni sembollerinden biri olmaya aday, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nde, nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten hazırlanan hat da cami mimarisinde bir ilke imza atıldı.

Çamlıca Camisi'ne 'nanoteknolojik' hat

PROJENİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Cami projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol, tünel inşaatları da devam ediyor.

"BİR İLKİ BAŞARDIK"

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Bir ilki başardık. Yazımız klasik yazma tekniğinden öte nanoteknolojik bir ürünle paslanmaz çelikten yapıldı. Yazı, 870 parçadan meydana geliyor. Desenlerimiz de bir o kadar parçadan oluşuyor. Bunların hepsinin montajı yapıldı ve ana kubbedeki yerini aldı. Süsleme işlerimiz, hat eserlerimiz devam ediyor. Bir inşaatın ince işleriyle ilgili tüm çalışmalar hızlı şekilde sürüyor." dedi.

Çamlıca Camisi'ne 'nanoteknolojik' hat

ANA KUBBE TAMAMLANDI

Minarelerin alemlerinin, külahlarının ve boyalarının bitirildiğini anlatan Külünk, ana kubbenin tamamlandığını, diğer kubbelerin kurşunlama çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, avludaki kaplama ve şadırvan çalışmalarının sürdüğünü, avlu kubbelerinin iç desenlerinin yapıldığını kaydetti.

Külünk, sosyal donatı alanları olan müze, kütüphane, sanat galerisi bölümleriyle ilgili proje çalışmalarının bittiğini, imalatlarının başlayacağını söyledi.

Çamlıca Camisi'ne 'nanoteknolojik' hat

NANOTEKNOLOJİYLE RENKLENDİRİLDİ

Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi.

Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor.

Çamlıca Camisi'ne 'nanoteknolojik' hat

AYETLER İŞLENDİ

Taş kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi'nin 132-136 ayetleri işlendi.

Çamlıca Cami, halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.

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