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Çamlıca TV Kulesi çalışmaları devam ediyor

İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtaracak proje, yayıncılık kalitesini de artıracak.

AA | 13.02.2018 - 09:12..
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Çamlıca TV Kulesi çalışmaları devam ediyor

ÇAMLICA KULESİ YAYINCILIK KALİTESİNİ ARTIRACAK

Kaliteli yayıncılık yapabilmek ve İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi hakkında da bilgi veren Arslan, bu kapsamda sayısal yayıncılıkla birlikte bütün radyo ve televizyonları tek bir noktada toplayacaklarını kaydetti.

Arslan, söz konusu kulenin bu sene içinde bitirilip hizmete açılmasını hedeflediklerini belirterek, yayın kalitesinin düşmesinin söz konusu olmayacağını, tam tersine daha kaliteli yayıncılık yapılacağını bildirdi.

Çamlıca TV Kulesi çalışmaları devam ediyor

"RAYLI TOPLU TAŞIMA YAPIMI ZOR"

Arslan, öte yandan raylı sistem yatırımları hakkında bilgi verdi. Raylı toplu taşıma yapımının zor ve maliyetinin yüksek olduğuna dikkati çeken Arslan, bu kapsamda atılan adımları aktardı.

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