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Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde çalışmalar sürüyor

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin 100 metresinin tamamlandığı açıklandı.

Ajanslar | 31.12.2016 - 15:12
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Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde çalışmalar sürüyor

Şehirde görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kulelerinin kaldırılıp tek bir noktada toplanması amacıyla hayata geçirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesinin inşa çalışmaları hızla sürüyor. Toplamı 365, betonarme kısmı 220 metre yüksekliğinde olacak kulenin 100 metreye yakınının inşası tamamlandı.

Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde çalışmalar sürüyor

170 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Toplamda 170 milyon liraya mal olacak ve İstanbul Anadolu Yakasının siluetine değer katacak kule 53 kattan oluşacak, betonarme kısmının uzunluğu ise 220 metre olacak.

Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde çalışmalar sürüyor

Kule sayesinde tek noktadan televizyon ve radyolara yayıncılık hizmeti verilecek. 220 metre yükselikteki betonarme kısmın 180'inci ve 176'ncı metrelerinde 2 restoran bulunacak.

2017'DE HİZMETE SUNULACAK

Restoranların ziyaretçileri İstanbul'u 180 metre yükseklikten, Çamlıca'dan seyredebilecek. Projenin 2017 yılının mayıs sonunda veya haziran ayı başında hizmete girmesi planlanıyor.

Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde çalışmalar sürüyor

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