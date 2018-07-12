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Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

Şarkıcı Can Bonomo iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Öykü Karayel ile dün akşam Maçka'da düzenlenen nikahla dünya evine girdi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 07:22..
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150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo’nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken, Öykü Karayel’in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi - FOTO GALERİ

Çift, cumartesi günü Çeşme Ayayorgi koyunda parti düzenleyecek.

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi

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