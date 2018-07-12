150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo’nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken, Öykü Karayel’in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.
Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi - FOTO GALERİ
Çift, cumartesi günü Çeşme Ayayorgi koyunda parti düzenleyecek.
DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI
Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.